В Минске разогнали очередной митинг

Силовики задержали несколько десятков человек за участие в несанкционированной акции.

В Минске сегодня, 15 ноября, состоялась очередная акция протеста. Белорусы продолжают требовать отставки президента республики Александра Лукашенко. Об этом пишет РИА Новости.

Протестующие пытались пройти от метро «Пушкинская» до «площади перемен», на которой установлен стихийный мемориал памяти Романа Бондаренко. В результате силовики задержали несколько десятков человек.

Напоминаем, что Бондаренко скончался в больнице после потасовки с неизвестными. Оппозиционеры убеждены, что его смерть имеет политические причины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция Греции запретила митинги в честь 47-й годовщины студенческого восстания против хунты.