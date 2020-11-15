Полиция Греции запретила митинги в честь 47-й годовщины студенческого восстания против хунты

Ежегодные трехдневные митинги в Греции, которые проходят с 15 по 18 ноября, были запрещены местной полицией из-за распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает ТАСС соответствующее распоряжение руководства греческой полиции распространило в субботу, 15 ноября, Министерство по делам защиты граждан.

Отметим, что данные мероприятия проходят в Греции каждый год. Данные митинги являются днями памяти о восстании студентов афинского Политехнического института в 1973 году. Тогда их жестоко подавили войска фашистской хунты «черные полковники».

В распоряжении властей говорится о том, что любые общественные собрания, где участвует более четырех человек с 06:00 по местному времени с 15 ноября до 21:00 18 ноября текущего года запрещены.

Для нарушителей данных ограничений предусмотрены штрафы в размере 5 тыс. евро для юридических лиц и 3 тыс. евро для физических лиц.

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