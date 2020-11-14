Автобус с рабочими подорвался на мине в Сирии

Автобус с рабочими подорвался на мине в Сирии
Один рабочий погиб, несколько госпитализированы. Фото: Pixabay

15 ноября автобус с рабочими в поселке Миньян оказался в жуткой ситуации. Транспортное средство натолкнулось на снаряд, который в последствии взорвался.

Как сообщает телеканал Syria, инцидент произошел в поселке Миньян вблизи экономической столицы Сирии – Алеппо. В результате подрыва автобуса погиб один рабочий.

Также сообщает о пострадавших. Несколько человек госпитализированы в больницы с ранениями. Им будет оказана необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что пострадавшие работали на местной лесопильне. Мина была установлена в районе террористами, по словам телеканала, сделали это люди из группировки «Джебхат ан-Нусра», которая является запрещенной на территории Российской Федерации.

Заминировать дороги злоумышленники могли после того, как решили покинуть данную местность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия не может гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии.

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