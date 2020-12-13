Неизвестный открыл стрельбу около церкви в Нью-Йорке

Неизвестный начал стрельбу около церкви в Нью-Йорке. Он был ранен полицией в ответ.

Сейчас стрелявший задержан. О его состоянии неизвестно, сообщает издание New York Post.

По данным полиции, инцидент произошел около кафедрального собора Иоанна Богослова в Гарлеме после рождественского выступления. Выступление проходило на ступенях собора, который закрыт из-за пандемии коронавируса, сообщает Daily News.

Сотрудники полиции оперативно задержали стрелявшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по предварительной информации во время теракта в Вене жертвами обстрела стали 7 человек. Также есть множество пострадавших. Кроме этого, поступали данные о том, что один из террористов подорвал себя.