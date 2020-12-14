Рабочая неделя в Петербурге начнется со слабого снега и мороза

Рабочая неделя в Петербурге начнется со слабого снега и мороза
Выпадет снег. Фото: pixabay.com

Условия погоды в Северной столице сегодня будет определять малоактивный атмосферный фронт. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В понедельник, 14 декабря, в городе будет облачная погода, местами пройдет слабый снег.

Специалист отметил на своей странице в Facebook, что температура воздуха составит от 1-3 градусов мороза. Порывы восточного ветра будут достигать 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 миллиметров ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утренние пробки в Петербурге достигли трех баллов. На дорожную ситуацию также влияют множественные ограничения движения и ДТП.

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Рабочая неделя в Петербурге начнется со слабого снега и мороза
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