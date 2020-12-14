За сутки коронавирус унес жизни 64 петербуржцев

В Северной столице коронавирус унес жизни 64 человек. Все они сдали положительный тест на выявление нового вируса.

Об этом стало известно в понедельник, 14 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 6 388 человек. Побороть болезнь за минувшие сутки смогли 1 903 человека.

Напомним, в Северной столице за сутки на коронавирус проверили более 40 525 человек. Под наблюдением медиков находится 2 382 человека. Из них 53 сейчас в обсерваторе, 1 519 являются контактными, 810 остаются на самоизоляции. Болезнь подтвердилась еще у 3 771 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге для пациентов с Covid-19 подготовили памятку. Согласно данным экспертов, через 7-10 дней больной уже поправится и будет чувствовать себя хорошо, но это не повод прекращать самоизоляцию.