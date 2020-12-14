Якубович не против, чтобы его заменил Шаляпин на «Поле чудес»

Якубович не против, чтобы его заменил Шаляпин на &#171;Поле чудес&#187;
Леонид Якубович предложил Шаляпину попробовать вести передачу. Фото: instagram.com/yakubovitch

Телеведущий предложил артисту попробовать себя в этой роли.

Телеведущий Леонид Якубович прокомментировал желание Прохора Шаляпина стать ведущим «Поля чудес». Своим мнением он поделился в разговоре с News.ru.

Он предложил Шаляпину попробовать хотя бы раз, чтобы понять, каково это – вести такую передачу. Якубович добавил, что «Поле чудес» будет выходить до тех пор, пока ее смотрят зрители.

Напоминаем, что Шаляпин уверял, что с детства мечтает вести «Поле чудес». Он хотел бы быть соведущим Якубовича или вовсе заменить его.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Леонид Якубович рассказал о самом ценном подарке в истории шоу «Поле чудес». Однажды ведущему подарили портсигар, пробитый пулей.

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