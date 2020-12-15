России грозит снижение численности населения к 2050 году

Федеральный проект «Трезвая Россия» спрогнозировал снижение численности населения страны приблизительно на 21 млн человек.

В докладе проекта говорится, что через 30 лет численность населения России будет составлять 125 млн человек. На негативную динамику влияют такие факторы, как алкоголь, табак и наркотики, из-за потребления которых погибают более 1 млн россиян в год, передает РИА Новости.

По информации проекта, общество и государство ежегодно теряют от алкоголизма, наркомании и табакокурения 12% от ВВП страны, что составляет более 13 трлн рублей.

Как утверждают эксперты, в середине 1990-х годов в стране ежегодно умирали около 1,6 млн человек. Таким образом, за последние 35 лет в России жертвами алкоголя, наркотиков и табака стали более 30 млн человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России назвали сроки, когда восстановятся доходы населения.