В России назвали сроки, когда восстановятся доходы населения

В России назвали сроки, когда восстановятся доходы населения
Коронавирус повлиял на доходы жителей РФ Фото: Pixabay

Восстановление доходов россиян может затянуться из-за проблем с экономикой в 2020 году. Жители России смогут вернуться к привычным суммам только к 2022 году.

Как сообщает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, по итогам текущего года доходы жителей страны упали на 5%. В следующем году данная сумма сможет восстановиться только на 2%, передает эксперт РБК.

Отмечается, что на данный момент не существует предпосылок для резкого возвращения экономики к докоронавирусным показателям.

В целом, доходы россиян рухнули на 4,3% в годовом выражении, как сообщал Росстат. Тормозить восстановление будет подавленная экономическая активность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что доллар упал ниже 75 рублей впервые с 18 сентября.

Согласно данным биржи, падение также зафиксировано и у европейской валюты. Таким образом, курс доллара составляет 74,98 рубля, а евро – 90,93 рубля.

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