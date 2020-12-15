Бизнесмены Трабер и Дебердеев купили долю в автомобильной компании «Аксель»

В Петербурге бизнесмены Илья Трабер и Рамис Дебердеев получили 34% акций компании «Аксель». Теперь крупнейшая доля компании-автодилера принадлежит предпринимателям.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», каждый из бизнесменов будет владеть по 17% акций. В совокупности у них 34%, что на 4% больше, чем у бенефициара группы Алексея Безобразова.

Отметим, что в группы компаний «Аксель» входят крупные предприятия России. Например, «Аксель-Сити», «Аксель-Сити Юг» и «Аксель-Моторс Север». В целом, дилерские центры «Аксель» в Северной столице занимаются продажей автомобилей известных иностранных марок, – BMW, Volkswagen, Lexus, Toyota и Renault.

Кроме Петербурга, офисы компании можно увидеть в Архангельске и Мурманске. Прошлогодняя выручка компании – 15,5 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский топ-менеджер отсудил у бывшего места работы 36 млн рублей.