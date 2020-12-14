Петербургский топ-менеджер отсудил у бывшего места работы 36 млн рублей

Петербургский топ-менеджер отсудил у бывшего места работы 36 млн рублей
Изначально бизнесмен получил в несколько тысяч раз меньшую сумму, чем предполагал. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Предприниматель Александр Семенов получил от компании ООО «ДиСтэйт», в которой работал ранее, более 36 млн рублей за долю в уставном капитале организации.

Мужчина решил уйти из состава учредителей компании «ДиСтэйт», занимающейся разработкой программного обеспечения в области юридически значимого документооборота в России. Как свидетельствует картотека арбитражных дел, истец владел 50% фирмы через юридическое лицо ООО «К-Сервис».

Однако в итоге, покинув пост, предприниматель получил 5,5 тысяч рублей, с чем он не мог согласиться и обратился в суд. В результате, как пишет «Коммерсантъ — Санкт-Петербург», Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск бизнесмена в полном объеме, назначив выплату в размере более 36 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургскую строительную компанию оштрафовали на 250 тысяч за незаконно установленный и используемый рекламный щит в Тюмени.

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