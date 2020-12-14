Строительную компанию Петербурга оштрафовали на 250 тысяч рублей за незаконную рекламу в Тюмени

Судебный пристав уведомил организацию о возбуждении исполнительного производства и последствиях уклонения от исполнения решения суда. Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Санкт-Петербургу

Судебный пристав уведомил организацию о возбуждении исполнительного производства и последствиях уклонения от исполнения решения суда. Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Санкт-Петербургу

Приставы заставили петербургскую строительную компанию выплатить 250 тысяч рублей штрафа за незаконную рекламную конструкцию, установленную в Тюмени.

Рекламный щит размером 3 на 4 метра был установлен на одной из улиц Тюмени и использовался без разрешения на эксплуатацию. Правоохранители через Арбитражный суд привлекли компанию-владельца щита к административной ответственности. Суд обязал компанию, ответственную за установку конструкции, выплатить 250 тысяч рублей штрафа.

Юридически организация зарегистрирована в Санкт-Петербурге, поэтому взыскивать долг пришлось судебным приставам Северной столицы. После того, как компании разъяснили последствия уклонения от исполнения решения суда, должник в полном размере погасил штраф.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургского застройщика заставили выплатить почти 13,5 млн рублей в пользу обманутых жильцов, которым продали непригодную для жизни квартиру.