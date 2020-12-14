Приставы Петербурга взыскали с застройщика более 13 млн рублей в пользу обманутых дольщиков

Приставы Петербурга взыскали с застройщика более 13 млн рублей в пользу обманутых дольщиков
Также с застройщика был взыскан исполнительский сбор в размере почти 1 миллион рублей за неисполнение судебного решения в установленный законом срок. Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Санкт-Петербургу

Судебные приставы Северной столицы взыскали со строительной компании 13 млн 426 тысяч рублей в пользу семейной пары, которой застройщик передал квартиру в ненадлежащем состоянии, из-за чего проживать в ней не представляется возможным.

Договор участия в долевом строительстве между девелопером и будущими владельцами недвижимости был заключен 30 ноября 2014 года. Квартиру супруги получили вовремя, однако вскоре стало понятно, что жить в ней затруднительно: повсюду имелись следы протечки, отслаивалась штукатурка, не было вытяжной и приточной вентиляции. Батареи прогревались неравномерно, при утеплении стен также были допущены нарушения, а в некоторых местах через щели в стенах и вовсе можно было увидеть улицу.

В довершение ко всему, некачественная установка водоснабжения привела к затоплению квартиры. К счастью, хотя и спустя несколько лет, петербуржцам удалось добиться полного возмещения ущерба.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Василеостровском районе вернули деньги 19 обманутым дольщикам.

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