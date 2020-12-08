Приставы Васильевского острова взыскали в пользу обманутых дольщиков более 19 млн рублей

Судебные приставы Василеостровского района Северной столицы в течение 2020 года взыскали со строительной организации свыше 19 миллионов рублей в качестве компенсации обманутым дольщикам. Получили деньги более 100 человек.

Выплату неустойки обманутым дольщикам приходилось ждать долго, поскольку девелопер не торопился исполнять решения суда, постанавливающего выплатить долги. В связи с этим приставам пришлось быть изобретательными: они разыскивали банковские счета застройщика и списывали оттуда денежные средства, которые затем распределили между пострадавшими владельцами недостроенных квартир.

На данный момент еще 46 дольщиков должны получить от строительной компании деньги на сумму около 8 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 500 тысяч жителей Петербурга проверили информацию о своих долгах.