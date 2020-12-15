Экономист Дмитрий Травин: меры по снижению цен на продукты похожи на популизм

Ситуация на продовольственном рынке России, считает экономист и профессор Европейского университета Петербурга Дмитрий Травин, стабильная, а меры, призванные «снизить и удержать на нормальном уровне цены» на отдельные базовые продукты, больше похожи на некий популизм.

Инфляция в нашей стране невысокая, рассказал корреспонденту Gazeta.SPb Дмитрий Травин. Но на отдельные товары цены, на его взгляд, растут несколько сильнее, чем на другие. Сам эксперт признается, что не заметил удорожания, например, сахара или растительного масла. Но допустил, что на это могли обратить внимание малообеспеченные граждане.

Причин, по которым цены так неравномерно растут, говорит Травин, может быть несколько. В данном случае, считает он, ссылаясь на специалистов в сельском хозяйстве, это связано с урожайностью. Но, похоже, экономист не поддерживает стремление властей разрешить ситуацию, считая принимаемые меры неким популизмом.

«В принципе известно, что по подсолнечнику и сахару правительство достигает договоренности с бизнесом о том, что цены будут заморожены до апреля. Сейчас они уже поднялись, их никто спускать не будет, но до апреля они выше расти не станут. Считать это стабилизацией или нет… Смотрите сами. По другим товарам сегодня прошла информация, что правительство собирается их регулировать только в том случае, если цены растут больше чем на 10% в месяц. У нас инфляция за год составляет около 4%. О чем это говорит? Только если какой-то безумный рост цен возникнет, тогда их будут стабилизировать. Так что в общем ничего особенного не происходит. Цены не очень сильно растут, а государство не собирается так уж масштабно их стабилизировать», — считает Дмитрий Травин.

Напомним, 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, которые должны стабилизировать ситуацию с ростом цен на базовые продукты. Речь в том числе о специальных соглашениях, которые с производителями и торговыми сетями заключат Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба. Они позволят «снизить и поддерживать на нормальном уровне цены» на отдельные базовые продукты, в частности, на сахар и подсолнечное масло и будут действовать до конца первого квартала следующего года.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин обратил внимание на вопрос удорожания базовых продуктов. Он заявил, что люди не могут позволить себе приобрести их по тем ценам, что есть на рынке. Так, по сообщениям Генпрокуратуры, сахар стал дороже на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб — на 6,3%, после чего ведомство начало проверку. А 13 декабря глава государства резко высказался по поводу ситуации и дал чиновникам неделю, чтобы ее урегулировать.