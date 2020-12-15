Мишустин подписал постановления о стабилизации цен на продукты

На каких продуктах отразятся меры по стабилизации, принятые правительством, пока неизвестно. Фото: pixabay

На каких продуктах отразятся меры по стабилизации, принятые правительством, пока неизвестно. Фото: pixabay

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документы, призванные сдержать рост цен на социально значимые продукты.

В сообщении, опубликованном на сайте правительства во вторник, 15 декабря, отмечается, что урегулировать стоимости продовольственных продуктов поручил президент России Владимир Путин. Пока неясно, каких именно товаров это коснется, однако уже известно, что цены на сахар и подсолнечное масло будут стабилизированы до конца текущего года.

Власти также намерены поддержать производителей муки, предоставив им субсидии на возмещение части затрат на покупку пшеницы. Это позволит компаниям снизить цены. Напомним, что Путин выразил недовольство подорожанием продуктов и отметил, что производители ориентируются на цены мирового рынка, а не внутреннего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 60 розничных продовольственных сетей планируют подписать соглашение о стабилизации цен.