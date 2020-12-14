Почти 60 розничных сетей планируют подписать соглашение о стабилизации цен

Почти 60 розничных сетей планируют подписать соглашение о стабилизации цен
Роста цен на продукты удастся избежать. Фото: pixabay.com

Отмечается, что благодаря этому удастся избежать роста цен на продукты.

Почти 60 крупных розничных сетей, федеральных и региональных, готовы подписать соглашение о стабилизации цен. Об этом сегодня, 14 декабря, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в разговоре с телеканалом «Россия-24».

Он отметил, что к соглашению готовы присоединиться два союза – масложировой и сахарный. Благодаря этому удастся избежать роста цен. Проблем, уверен Евтухов, возникнуть не должно – предпосылок для дефицита нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дерипаска объяснил подорожание продуктов высокими ставками по кредитам для аграрного сектора. Он отмечает, что в среднем аграрный сектор получает займы на ведение бизнеса под 12% годовых.

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