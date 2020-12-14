Дерипаска объяснил подорожание продуктов высокими ставками по кредитам для аграрного сектора

Дерипаска объяснил подорожание продуктов высокими ставками по кредитам для аграрного сектора
"Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие", - отмечает Дерипаска. Фото: Instagram @oleg.deripaska

Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что рост цен на продовольственные товары обусловлен высокими кредитными ставками для аграриев.

Об этом бизнесмен написал в понедельник, 14 декабря, в своем Telegram-канале. «Было бы удивительно, если бы они [цены на продукты] не росли», — считает Дерипаска. Он отмечает, что в среднем аграрный сектор получает займы на ведение бизнеса под 12% годовых. Это вынуждает производителей повышать стоимость товаров, чтобы иметь прибыль, а не только выплачивать кредиты.

Предприниматель утверждает, что если бы сельскохозяйственный сектор России мог брать кредиты под такой же процент, как аграрии в Америке или Европе, это помогло бы остановить подорожание продуктов питания. «Необходимы серьезные вложения: в инфраструктуру, в логистику, хранение, чтобы убрать потери, чтобы повысить эффективность переработки», — подчеркнул Дерипаска.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ретейлеры пообещали не повышать цены на продукты.

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