Дерипаска объяснил подорожание продуктов высокими ставками по кредитам для аграрного сектора

Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что рост цен на продовольственные товары обусловлен высокими кредитными ставками для аграриев.
Об этом бизнесмен написал в понедельник, 14 декабря, в своем Telegram-канале. «Было бы удивительно, если бы они [цены на продукты] не росли», — считает Дерипаска. Он отмечает, что в среднем аграрный сектор получает займы на ведение бизнеса под 12% годовых. Это вынуждает производителей повышать стоимость товаров, чтобы иметь прибыль, а не только выплачивать кредиты.
Предприниматель утверждает, что если бы сельскохозяйственный сектор России мог брать кредиты под такой же процент, как аграрии в Америке или Европе, это помогло бы остановить подорожание продуктов питания. «Необходимы серьезные вложения: в инфраструктуру, в логистику, хранение, чтобы убрать потери, чтобы повысить эффективность переработки», — подчеркнул Дерипаска.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ретейлеры пообещали не повышать цены на продукты.