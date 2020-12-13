Ретейлеры успокоили россиян и пообещали на повышать цены на продукты

Ретейлеры успокоили россиян и пообещали на повышать цены на продукты
Путин распорядился не допустить повышения цен. Фото: pixabay.com

Компании заверили, что смогут обеспечить гражданам возможность покупать продукты по доступным ценам.

Ретейлеры заявили, что не собираются сильно повышать цены на продукты, так что они останутся доступны для всех граждан. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков в эфире «Россия-1».

«Я думаю, что мы гарантированно обеспечим гражданам [возможность] <…> купить продукты по доступным для них ценам»,

— сказал Беляков.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин требовал не допустить ситуации, когда граждане не могут позволить себе продукты. О стоимости еды заговорили в связи с ростом цен и инфляции. Политик заявил, что нужно своевременно реагировать на негативную динамику.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы 12 продуктов, вдвое снижающих риск сердечного приступа.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
продукты ретейлер цены


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели просят жителей Ленобласти не ходить по хрупкому льду
Шнуров признался, что снова станет отцом
В России резко подорожала красная рыба и икра
Медик рассказал о факторе, влияющем на тяжесть простуды
«Вконтакте» назвала самых популярных артистов 2020 года
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в преддверии Нового года
Психолог назвал причину появления «предновогодней депрессии»
Полина Гагарина впервые прокомментировала свой развод