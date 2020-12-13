Ретейлеры успокоили россиян и пообещали на повышать цены на продукты

Компании заверили, что смогут обеспечить гражданам возможность покупать продукты по доступным ценам.

Ретейлеры заявили, что не собираются сильно повышать цены на продукты, так что они останутся доступны для всех граждан. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков в эфире «Россия-1».

«Я думаю, что мы гарантированно обеспечим гражданам [возможность] <…> купить продукты по доступным для них ценам»,

— сказал Беляков.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин требовал не допустить ситуации, когда граждане не могут позволить себе продукты. О стоимости еды заговорили в связи с ростом цен и инфляции. Политик заявил, что нужно своевременно реагировать на негативную динамику.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы 12 продуктов, вдвое снижающих риск сердечного приступа.