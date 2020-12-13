Названы 12 продуктов, вдвое снижающих риск сердечного приступа

Эксперты перечислили 12 продуктов, употребление которых может снизить риск сердечного приступа в два раза.

Как сообщает журнал Focus, чтобы снизить риск сердечного приступа, необходимо добавить в рацион питания оливковое масло, зеленый чай, темный шоколад, чеснок, авокадо, жирную рыбу, помидоры, ягоды. Также полезны орехи, бобовые, цельнозерновые и листовые овощи.

Употребление помидоров, оливкового масла и ягод снижает уровень «плохого» холестерина и устраняет воспалительные процессы, заявляют эксперты.

Миндаль, авокадо и жирная рыба богаты мононенасыщенными жирными кислотами. В зеленых листовых овощах содержится много минералов и витаминов, в том числе витамина К, улучшающего работу сосудов. Гибкость сосудов можно улучшить употреблением цельнозерновых продуктов.

Содержащийся в чесноке аллицин положительно влияет на уровень холестерина и кровяное давление, а также предотвращает образование тромбов. Зеленый чай может снизить количество жировых отложений.

Употребление темного шоколада сокращает риск кальцификации сосудов и риск развития ишемической болезни сердца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, какие продукты полезны при высоком холестерине.