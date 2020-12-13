Названы 12 продуктов, вдвое снижающих риск сердечного приступа

Названы 12 продуктов, вдвое снижающих риск сердечного приступа
Миндаль, авокадо и жирная рыба богаты мононенасыщенными жирными кислотами. Фото: Pixabay

Эксперты перечислили 12 продуктов, употребление которых может снизить риск сердечного приступа в два раза.

Как сообщает журнал Focus, чтобы снизить риск сердечного приступа, необходимо добавить в рацион питания оливковое масло, зеленый чай, темный шоколад, чеснок, авокадо, жирную рыбу, помидоры, ягоды. Также полезны орехи, бобовые, цельнозерновые и листовые овощи.

Употребление помидоров, оливкового масла и ягод снижает уровень «плохого» холестерина и устраняет воспалительные процессы, заявляют эксперты.

Миндаль, авокадо и жирная рыба богаты мононенасыщенными жирными кислотами. В зеленых листовых овощах содержится много минералов и витаминов, в том числе витамина К, улучшающего работу сосудов. Гибкость сосудов можно улучшить употреблением цельнозерновых продуктов.

Содержащийся в чесноке аллицин положительно влияет на уровень холестерина и кровяное давление, а также предотвращает образование тромбов. Зеленый чай может снизить количество жировых отложений.

Употребление темного шоколада сокращает риск кальцификации сосудов и риск развития ишемической болезни сердца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, какие продукты полезны при высоком холестерине.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
здоровье питание сердечный приступ


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Times сообщает о повторной попытке отравления Навального перед Берлином
Названы 12 продуктов, вдвое снижающих риск сердечного приступа
Стало известно, какие продукты полезны при высоком холестерине
Эксперт дала советы по защите смартфона от повреждений
Китайский город на границе с Россией закрыли из-за одного случая коронавируса
Греция продлила до 2021 года разрешение на въезд для российских туристов
Укравшему две шоколадки мужчине грозит 10 лет тюрьмы
Гинцбург назвал срок действия вакцины «Спутник V»