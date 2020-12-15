В Петербурге традиционный «Праздник новогодней елки» пройдет онлайн

В Петербурге готовятся к Новому году в режиме онлайн. Фото: pixabay

В Петербурге готовятся к Новому году в режиме онлайн. Фото: pixabay

В Северной столице готовятся к празднованию Нового года в онлайн-формате. Для детей подготовлен телевизионный спектакль «Снежная королева» с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Еленой Бережной.

Как сообщают в Смольном, большая часть новогодних представлений пройдет в удаленном формате. Губернатор города Александр Беглов отметил, что для этого нужно подготовиться.

«Мы должны устроить праздник, чтобы у всех горожан, особенно у детей, было новогоднее настроение. Благодаря современным технологиям новогодняя сказка придет в каждый дом», – заявил парламентарий.

Таким образом, дети смогут в новогодние праздники совершить виртуальные экскурсии по дворцам и музеям, посмотреть трансляции спектаклей, получить новые знания на виртуальных мастер-классах в библиотеках.

Сам спектакль «Снежная королева» будет показан на телеканале «Санкт-Петербург» и в интернете.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что не желающие отмечать дома Новый год петербуржцы уезжают в Сочи и Москву.