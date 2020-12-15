Не желающие отмечать Новый год дома петербуржцы бегут в Сочи и Москву

Коронавирусные ограничения сделали Петербург на новогодние праздники непривлекательным не только для туристов, но и для некоторых горожан. Те, кому не сидится дома, для путешествий выбирают в основном другие российские города.

Исследование провели аналитики «Яндекс.Путешествий». Они изучили интерес к бронированию отелей в разных городах на время зимних каникул.

Так, отмечается, что большинство петербуржцев, которые планируют поездку на новогодние праздники, намерены отдохнуть в России. В топ-5 у жителей Петербурга входят Сочи, Москва, Великий Новгород, а также Сестрорецк и Зеленогорск. С другими направлениями можно ознакомиться на карте, составленной Gazeta.SPb.

Те немногие, которые собрались за рубеж, выбирают Турцию, ОАЭ и Абхазию.

Как отмечают аналитики, большинство россиян, 85%, все-таки собираются встречать новогодние праздники дома. Из них 34% опрошенных причиной назвали нехватку денег. Еще 29% просто привыкли проводить каникулы дома. Часть россиян также решила отказаться от поездок из-за коронавируса – одних останавливают ограничительные меры, а других – риск заражения.

Как писала gazeta.spb.ru, петербургские власти все же смогли добиться желаемых результатов и сделали Северную столицу максимально непривлекательной для туристов на новогодние праздники. По данным Российского союза туриндустрии на Северо-Западе, 95% путешественников, забронировавших туры с экскурсиями в Петербурге на новогодних каникулах, аннулировали заказы. Операторы оценивают свои потери в 222,7 миллиона рублей.