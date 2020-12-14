Путешественники аннулировали 95% новогодних туров в Петербург

Путешественники аннулировали 95% новогодних туров в Петербург
Останутся ли довольны туристы, на свой страх и риск приехавшие в закрытый новогодний Петербург? Фото: Balthoto/ Павел Долганов

Российский союз туриндустрии (РСТ) на Северо-Западе отчитался, что 95% путешественников, забронировавших туры с экскурсиями в Петербурге на новогодних каникулах аннулировали заказы. При этом от туров без экскурсионного обслуживания не отказался практически никто.

Соответствующие выводы в РСТ составили на основе опроса 34 крупных туроператоров, работающих как с группами, так и с индивидуальными туристами. 15 из них заявили о 100% отказе от экскурсионных туров с 30 декабря по 10 января. В общей сложности, операторы оценивают свои потери в 222,7 миллиона рублей.

«Потеря указанной выручки и неполученная с нее прибыль могут стать для многих фатальными», — подчеркнули в отделении РСТ по Северо-Западу. Представители союза отметили, что туристическая отрасль в Северной столице не справится без серьезной поддержки со стороны властей. РСТ направил Смольному официальное предложение о субсидировании в течение 5 месяцев, которое позволит выплачивать сотрудникам минимальную зарплату и сохранить кадры.

Союз туриндустрии также попросил властей Петербурга разрешить автобусные туристические и экскурсионные маршрутам с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге хотят смягчить коронавирусные ограничения, но неутешительная статистика мешает это сделать.

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