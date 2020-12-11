В Петербурге хотят смягчить ограничения, но рост госпитализаций с COVID-19 может помешать

В Санкт-Петербурге за неделю выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом, а свободными осталось только 7,5% коек. В Смольном задумались о смягчении ограничений, но сделать это обещали при стабилизации эпидемиологической ситуации.

Как сообщили в комитете по здравоохранению, за прошедшую неделю в Петербурге госпитализировали 5661 больных с коронавирусом или подозрением на него. Этот показатель на 3,6% больше по сравнению с предыдущей неделей. При этом на минувшей неделе четыре дня подряд фиксировались антирекорды по числу госпитализаций. Так, например, 8 декабря в больницы поступили 933 пациента – это абсолютный исторический максимум.

По данным комитета, из 11 тысяч коек сейчас свободно только 7,5%.

Как писала Gazeta.SPb, Смольный начал смотреть в сторону смягчения ограничений после того, как рестораторы подняли шум из-за новогодних запретов.

В пятницу, 11 декабря, заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов рассказал, что городские власти готовы пересмотреть некоторые ограничения, но окончательное решении будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации. Ситов отмечал, что учитывать будут количество свободных коек и число увезенных в больницу за сутки.

В Смольном отмечали, что готовы пересмотреть запрет на работу заведений общественного питания после 19:00 с 25 декабря. Рестораны также просили разрешить им работать в новогодние каникулы. При этом они соглашались закрываться в новогоднюю ночь.