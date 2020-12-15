В Москве подготовят второй пакет мер поддержки бизнеса

В Москве подготовят новые меры по поддержке бизнеса в период коронавируса. Фото: pixabay

В Москве подготовят новые меры по поддержке бизнеса в период коронавируса. Фото: pixabay

В столице России идет работа над вторым пакетом мер поддержек бизнеса. В него войдет помощь нестационарным предприятиям.

Информация об этом появилась во вторник, 15 декабря. Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк заявил об очередном пакете в рамках XIV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

«Мы достаточно серьезно помогли бизнесу, но на этом мы не заканчиваем. У нас с вами грядет второй пакет мер по поддержке бизнеса. Там, в том числе, есть помощь НТО и помощь другим предприятиям, есть ряд отсрочек», – сообщил Алексей Немерюк.

Кроме этого, специалист добавил, что с понедельника работники сфер и услуг могут приступить к вакцинации от коронавируса. Такая возможность стала доступной для работников Москвы с понедельника, 14 декабря.

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