В Москве студентка МГУ из Китая выпала с окна 12-го этажа

В Москве студентка МГУ из Китая выпала с окна 12-го этажа
Иностранка выпала из окна. Фото: Pixabay

В столице России скончалась иностранная студентка из Китая. Девушка выпала из окна квартиры на юго-западе Москвы.

Инцидент произошел во вторник, 15 декабря, в одном из многоквартирных домов на улице Островитянова. О происшествии сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что девушка могла покончить с собой, поэтому выпала с 12-го этажа.

На данный момент точная причина смерти неизвестна. Личность погибшей удалось установить. Оказалось, что девушка является студенткой Московского государственного университета, ей 21 год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что священник стал жертвой ограбления в Ленинградской области. Неизвестные злоумышленники напали на настоятеля храма и ограбили его дом. Все произошло в Гатчинском районе. В полицию обратился родственник потерпевшего.

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