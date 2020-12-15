В Москве студентка МГУ из Китая выпала с окна 12-го этажа

В столице России скончалась иностранная студентка из Китая. Девушка выпала из окна квартиры на юго-западе Москвы.

Инцидент произошел во вторник, 15 декабря, в одном из многоквартирных домов на улице Островитянова. О происшествии сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что девушка могла покончить с собой, поэтому выпала с 12-го этажа.

На данный момент точная причина смерти неизвестна. Личность погибшей удалось установить. Оказалось, что девушка является студенткой Московского государственного университета, ей 21 год.

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