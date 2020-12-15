Священник стал жертвой ограбления в Ленобласти

Священник стал жертвой ограбления в Ленобласти
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: pixabay.com

Неизвестные злоумышленники напали на настоятеля храма и ограбили его дом. Все произошло в Гатчинском районе Ленинградской области.

Утром во вторник, 15 декабря, в полицию позвонил родственник настоятеля. Он сообщил, что кто-то проник в частный дом священника. С его слов, преступники избили мужчину и приковали его наручниками. Затем неизвестные присвоили себе телефон и ключи от сейфа, а после скрылись с места происшествия.

На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов. Принимаются все необходимые меры по розыску и задержанию грабителей, сообщили в пресс-службе главка МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшему настоятелю храма потребовалась медицинская помощь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти задержан предполагаемый убийца бывшего военного из ДНР.

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