В Ленобласти задержан предполагаемый убийца бывшего военного из ДНР

Полиция Ленобласти задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 37-летнего военного из Донецкой Народной Республики, который был наёмником «первой разведроты армии ДНР» в 2014-2015 годах.

Все произошло в ночь на 13 декабря в городе Мурино. Напомним, в квартире дома №19 по Воронцовскому бульвару был найден мертвым 37-летний мужчина. На его теле были признаки насильственной смерти. Жильцы дома слышали шум, похожий на звук бьющихся стекол.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Как сообщили в Следственном управлении СК России по Ленобласти, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — им оказался 37-летний мужчина.

По версии следствия, подозреваемый и потерпевший вместе выпили, после чего между ними возник конфликт. В ходе перепалки подозреваемый вооружился топором и ножом и нанес мужчине не менее 12 ударов, что привело к смерти потерпевшего.

Нападавшего задержали, в скором времени ему предъявят обвинение. Следствие будет просить о заключении под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти задержана женщина, ударившая ножом своего отчима.