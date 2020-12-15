В Ленобласти задержана женщина, ударившая ножом своего отчима

В Сосновом бору полиция задержала женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения нанесла удар ножом в живот своему отчиму.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, информация о происшествии поступила 13 декабря из больницы. Там заявили, что мужчина 1960 года рождения сам добрался к ним в состоянии алкогольного опьянения с раной живота.

В итоге, полиция смогла установить, что в этот же день на лестничной площадке дома №44 по улице Парковая, нетрезвая женщина поссорилась со своим отчимом, когда распивала алкоголь. Результатом стало ножевое ранение.

Пострадавший добрался к себе домой на такси после ранения, а уже после отправился в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге мама ребенка заявила об изнасиловании ее сына в 2017 году. Полиция смогла задержать только дочь преступника.