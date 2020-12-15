В Петербурге мама ребенка заявила в полицию об изнасиловании ее сына в 2017 году

Преступление случилось три года назад. Фото: pixabay.com

Преступление случилось три года назад. Фото: pixabay.com

В Выборгском районе мама ребенка обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании ее сына в 2017 году. Полиция задержала дочь преступника.

Как удалось узнать gazeta.spb.ru, накануне, 14 декабря, жительница Выборгского района обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании ребенка. Мама потерпевшего заявила, что неизвестный мужчина совершил насильственные действия в 2017 году в отношении ее сына 2011 года рождения в одном из домов по улице Мытнинской.

В ходе мероприятий правоохранительные органы задержали женщину, которая по предварительным данным является дочерью преступника.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Ленобласти задержан мужчина за изнасилование 11-летнего мальчика.

В поселке Янино сотрудники полиции задержали подозреваемого в изнасиловании ребенка. Мужчина уже привлекался к ответственности за подобные преступления.