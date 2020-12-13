Уголовное дело возбуждено после смерти бывшего военного из ДНР в Мурино

Уголовное дело возбуждено после обнаружения в квартире в городе Мурино Ленинградской области трупа 37- летнего мужчины. На теле были обнаружены признаки насильственной смерти.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – сообщается на сайте СК России.

В Мурино в ночь с 12 по 13 декабря нашли труп мужчины. В полицию обратились жители дома № 19 по Воронцовскому бульвару.

Под утро жители сообщили о шуме похожем на звук бьющихся стекол в одной из квартир на 14-м этаже. Погибшим оказался 37-летний мужчина. Стало также известно, что он был наёмником «первой разведроты армии ДНР» в 2014-2015 годах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на территории парка в Красносельском районе Петербурга был найден труп неизвестного мужчины. Он скончался от двух ножевых ранений.