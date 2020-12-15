Традиционная новогодняя елка для юных петербуржцев пройдет в онлайн-формате

Большинство праздничных мероприятий пройдут в городе в режиме онлайн. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Большинство праздничных мероприятий пройдут в городе в режиме онлайн. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Традиционная новогодняя елка для юных жителей Петербурга пройдет в режиме онлайн. Соответствующее решение было принято из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Об этом стало известно во вторник 15 декабря. Для детей подготовили ледовое шоу «Снежная королева». Посмотреть телеспектакль можно будет по телевизору или на любом другом устройстве по QR-коду.

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