Почти половина семей в России не собирается приглашать Деда Мороза на Новый год

Почти половина семей в России не собирается приглашать Деда Мороза на Новый год
15% родителей пока не решили, нужно ли приглашать в гости Деда Мороза. Автор: Baltphoto/Николай Овсянников

В России 48% родителей не планируют приглашать к детям Деда Мороза и Снегурочку домой. Об этом свидетельствует опрос.

Согласно опросу, проведенному сервисом SuperJob, 11% родителей собираются позвать для детей на праздник новогодних аниматоров.

При этом 26% опрошенных заявили, что в роли Деда Мороза и Снегурочки выступят родные и близкие, а 15% родителей пока не решили, нужно ли приглашать в гости Деда Мороза.

Стоит отметить, что число вакансий Дедов Морозов снизилось на целых 60% по сравнению с 2019 годом. Стоимость выезда Дедов Морозов в Москве варьируется от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на территории России сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. При этом жители не захотят лишать своих детей праздника и все равно станут приглашать Деда Мороза. Встречи с новогодними персонажами, скорее всего, будут проходить на открытом воздухе, маловероятно, что актеры будут работать в масках.

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