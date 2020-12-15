Москвичам грозят штрафы из-за публикаций в соцсетях с COVID-нарушениями

Любая информация, размещенная в социальных сетях, может послужить началом для административного расследования. Фото: pixabay

Любая информация, размещенная в социальных сетях, может послужить началом для административного расследования. Фото: pixabay

Московские власти решили искать нарушителей мер против коронавируса в социальных сетях. Об этом рассказал начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По его словам, административное расследование могут начать из-за фото или видеоматериалов с запечатленным нарушением в каком-либо заведении. Затем будут собираться доказательства и проводиться работа с барами, кафе и ресторанами, проверка выполнения ими сантребований.

Как сообщили «РИА Новости», Данчиков отметил, что среди заведений и предпринимателей Москвы мало тех, кто проводит закрытые мероприятия и игнорирует ограничения — порядка 10%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга проверят кафе, которые выступают против новогодних ограничений.