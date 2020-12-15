Москвичам грозят штрафы из-за публикаций в соцсетях с COVID-нарушениями

Москвичам грозят штрафы из-за публикаций в соцсетях с COVID-нарушениями
Любая информация, размещенная в социальных сетях, может послужить началом для административного расследования. Фото: pixabay

Московские власти решили искать нарушителей мер против коронавируса в социальных сетях. Об этом рассказал начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По его словам, административное расследование могут начать из-за фото или видеоматериалов с запечатленным нарушением в каком-либо заведении. Затем будут собираться доказательства и проводиться работа с барами, кафе и ресторанами, проверка выполнения ими сантребований.

Как сообщили «РИА Новости», Данчиков отметил, что среди заведений и предпринимателей Москвы мало тех, кто проводит закрытые мероприятия и игнорирует ограничения — порядка 10%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга проверят кафе, которые выступают против новогодних ограничений.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
москва пандемия проверка соцсети


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Патриарх Кирилл поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах
Названы симптомы, при которых зараженных коронавирусом увозят в больницу
Москвичам грозят штрафы из-за публикаций в соцсетях с COVID-нарушениями
«Спартак» обратился к фанатам перед матчем с «Зенитом»
Асмус удивила фанатов смелым декольте
В Петербурге в среду выпадет снег с дождем
Тодоренко собралась полететь в космос для съемок фильма
В Ленобласти похолодает до -3 градусов и выпадет снег