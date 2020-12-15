«ВКонтакте» и Telegram в «пиратский список» сайтов Еврокомиссии

Еврокомиссия включила в свой «Список наблюдения за контрафактом и пиратством» соцсеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram.

Telegram был внесен в «пиратский список», так как «заинтересованные стороны сообщают о недостаточных ответных действиях Telegram в ответ на сообщения о нарушениях». По данным комиссии, Telegram утверждает, что вредоносный контент на своей платформе они не содержат, а также удаляют его в течение суток, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет ЕК.

Также отмечается, пользователи соцсети «ВКонтакте» могут иметь «несанкционированный доступ к фильмам, телешоу, в том числе через встроенные видеопроигрыватели, а также к книгам».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что социальная сеть «Вконтакте» запустила собственный мессенджер. Теперь благодаря ей можно не только писать сообщения или звонить людям, которые есть в списке друзей, но и тем, чей номер есть в «Контактах» телефона. Об этом сообщили в пресс-службе компании.