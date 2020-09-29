«Вконтакте» запустила собственный мессенджер

Пользователи смогут написать людям, зная их номер телефона.

Социальная сеть «Вконтакте» запустила собственный мессенджер. Теперь благодаря ей можно не только писать сообщения или звонить людям, которые есть в списке друзей, но и тем, чей номер есть в «Контактах» телефона. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что адресат должен будет подтвердить готовность общаться через мессенджер. В противном случае отправитель послания не узнает, прочитал ли он сообщение и не увидит ни аватара, ни имени.

Также пользователи «Вконтакте» смогут сами ставить любой фон для чатов. В ближайшее время компания готовится удивлять их новыми функциями и возможностями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки на 128 человек.