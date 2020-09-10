«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки на 128 человек

&#171;ВКонтакте&#187; запустила групповые видеозвонки на 128 человек
Групповые видеозвонки теперь можно совершать "ВКонтакте". Фото: unsplash

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила бесплатные групповые видеозвонки, в которых одновременно могут созваниваться до 128 человек.

В пресс-службе компании рассказали, что длительность звонка не ограничена, а присоединиться к разговору может даже человек, который не зарегистрирован в соцсети. Для этого собеседнику необходимо перейти по ссылке, указав свое имя.Также доступна и демонстрация экрана.

Сервисом можно пользоваться на любом девайсе — смартфоне или компьютере, установка дополнительных приложений для этого не потребуется. Этот сервис позволит удобно проводить конференции, совещания, учебные занятия и встречи с друзьями.

Собеседник, который говорит, выйдет на крупный план автоматически. Сервис будет предупреждать всех, у кого плохое интернет-соединение или не работает микрофон. Там же будет работать чат, который сохранится и после звонка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Вконтакте» защитит своих пользователей от назойливых упоминаний про третье сентября.

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