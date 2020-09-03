«Вконтакте» защитит своих пользователей от назойливых упоминаний про третье сентября

Каждое третья сентября пользователи интернета начинают шутить про перевернутый лист календаря и костры рябин, но далеко не все остаются в восторге от постоянных упоминаний культовой песни Михаила Шуфутинского.

Чтобы защитить своих пользователей от нежелательного контента про «3 сентября» в социальной сети «Вконтакте» решили помечать все записи, в которых упоминается надоевшая песня, специальными предупреждениями. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Помимо этого, в качестве альтернативы был введен хэштег #не3сентября. Все желающие могут выкладывать посты с различными материалами, в которых нет ни малейшего намека на песню-мем, а другие пользователи смогут читать их, переходя по хештегу. Таким образом, будет проще искать интересный контент, в котором не будет места для шуток про горящие обещания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы просят сделать третье сентября выходным.