День Шуфутинского: петербуржцы просят сделать третье сентября выходным

Жители Северной столицы перевернули календарь и снова начали напевать любимую песню.

В 2020 году композиция Михаила Шуфутинского «3 сентября» в очередной раз стала объектом пристального внимания. Сначала ее попытались запретить на законодательном уровне с помощью обращения к парламенту через сервис для петиций, мол, каждый год из-за большого количества шуток и упоминаний страдает информационное поле. А после, петербуржцы в интернете высказались за то, чтобы 3 сентября и вовсе стало выходным днем.

Отметим, что песня «Третье сентября» вышла в свет в 1993 году, но популярность снискала лишь через 20 лет. Каждый год в социальных сетях в этот день можно встретить огромное количество шуток и мемов, которые идут на пользователей большим потоком, хотят они этого или нет.

Примечательно, что Шуфутинский и сам отмечал, что дата песни для него очень важна. Именно 3 сентября у него родился старший внук Дмитрий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка создала петицию о запрете песни «3 сентября» Шуфутинского.