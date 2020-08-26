Петербурженка создала петицию о запрете песни «3 сентября» Шуфутинского

Жительница Петербурга создала петицию, в которой просит депутатов городского ЗакСобрания запретить всем известную «осеннюю» песню Михаила Шуфутинского «3 сентября».

Эту песню начнут крутить в эфире всех радиостанциях уже через неделю, только вот создательница петиции совсем не хочет «терпеть» композицию. В обращении к ЗакСу петербурженка отмечает, что «3 сентября» из года в год звучит из «всех щелей», а все соцсети заполнены стикерами, мемами и открытками, посвященными этой композиции.

«Сколько можно это терпеть и любоваться «листом календаря» и «кострами рябин»!», — возмущается женщина.

Она напомнила, что Петербург имеет статус культурной столицы, и потребовала на законодательном уровне рассмотреть запрет на ротацию и любое использование песни, а также пропаганду «истерии» вокруг этого дня в соцсетях и СМИ.

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