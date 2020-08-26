«Мираж Синема» просит у Беглова открыть кинотеатры

Представители "Мираж Синема" совсем не ожидали, что запрет продлят еще до 20 сентября. Фото: unsplash.com

Представители "Мираж Синема" совсем не ожидали, что запрет продлят еще до 20 сентября. Фото: unsplash.com

Сеть кинотеатров «Мираж Синема» сообщила, что подала обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову и вице-губернатору Евгению Елину. Компания просит, чтобы власти разрешили работу кинотеатров с 1 сентября.

В электронной петиции представители «Мираж Синема» заявляют, что они вплоть до 24 августа ждали указа властей об отмене запрета на работу кинотеатров в Петербурге и совсем не ожидали, что запрет продлят еще до 20 сентября, сообщает Peterburg2.

«Мы никак не можем принять эту дату и просим вас в срочном порядке о новом постановлении снять запрет и разрешить возобновить кинопоказы с 1 сентября», — говорится в электронной петиции.

В качестве аргумента, что кинотеатры нужно открывать уже с начала сентября, сеть приводят в пример премьеру фильма «Довод», который может помочь прокатчикам и кинотеатрам «встать на ноги».

Как заявляют представители «Мираж Синема», этот фильм станет первым блокбастером, который выходит на экраны после пандемии. Они также напомнили, что в Москве кино начали показывать с 1 августа, а Петербург, между тем, является вторым городом в стране по количеству экранов после столицы.

Стоит отметить, что за сутки с момента создания петиции под ней подписались более 940 человек. Информация о петиции опубликована в официальной группе «Мираж Синема» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кинотеатры Петербурга останутся закрытыми до 20 сентября.