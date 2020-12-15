В «Фиорентине» назвали нападающего «Спартака» Кокорина фантастическим игроком

В этой футболке Кокорин забил свой первый гол за "Спартак" в матче с "Химками". Фото: Instagram @rebrov32

В этой футболке Кокорин забил свой первый гол за "Спартак" в матче с "Химками". Фото: Instagram @rebrov32

Помощник спортивного директора «Фиорентины» Андреа Манчини похвалил нападающем московского «Спартака» Александра Кокорина.

Он отметил, что за игроком пристально следят большие команды итальянского чемпионата, сообщает Metaratings.

По его словам, они могут предложить ему контракт в предстоящее зимнее трансферное окно. Андреа Манчини добавил, что «Фиорентине» будет непросто побороться за фантастического Кокорина из-за тревожного положения в турнирной таблице Серии А.

Напомним, в зимнее трансфертное окно Александр Кокорин перешел из петербургского «Зенита» в аренду в ФК «Сочи». В Петербург он так и не вернулся и перешел в «Спартак».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.