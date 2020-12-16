Тарифы на квартплату в Петербурге могут вырасти сильнее ожидаемого

Получается, что цены вырастут более, чем на 5% для всех семей. Фото: Baltphoto / Ольга Андросова

Получается, что цены вырастут более, чем на 5% для всех семей. Фото: Baltphoto / Ольга Андросова

В предстоящем году жителей Северной столицы ожидает повышение квартплаты, причем увеличиться она может сильнее, чем предполагалось.

Проект постановления об утверждении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг опубликовали на сайте Жилищного комитета. Изменение цены ожидается на уровне пяти процентов

Так, с 1 октября по 31 декабря 2021 года стоимость ЖКУ составит 4 334 рубля в месяц на одного проживающего собственника. А для каждого члена семьи, состоящей из двух человек, он составит 3 324,64 рубля, а из трех человек — 2 832,31 рубля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный продолжает сдерживать темпы роста тарифов на коммунальные услуги в городе. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что повышение цен на ЖКУ в следующем году будет минимальным.