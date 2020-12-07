Беглов заявил, что рост тарифов на ЖКУ в следующем году будет минимальным

Тарифы на оплату горячей воды и отопления увеличат на 3,4%. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Тарифы на оплату горячей воды и отопления увеличат на 3,4%. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Смольный продолжает сдерживать темпы роста тарифов на коммунальные услуги в городе. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

По словам главы Петербурга, рост тарифов для горожан в 2021 году будет минимальным за последние семь лет. Он подчеркнул, что городские власти работают над снижением финансовой нагрузки на граждан. Темпы роста тарифов сдерживают в том числе за счет масштабной оптимизации расходов организаций.

Предельный индекс роста размера платежа горожан с 1 июля 2021 года составит 3,3%. Это на 0,2% ниже показателя, установленного российским правительством. Таким образом, общий прирост платежей останется ниже предполагаемого уровня инфляции.

Рост тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение с 1 июля не превысит 1,8%. Кроме того, тарифы на оплату горячей воды и отопления увеличат на 3,4%. Индексация тарифа на газоснабжение составит 3,2%.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, что депутаты Петербурга отказались рассматривать законопроект о снижение тарифов на ЖКУ.