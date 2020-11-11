Депутаты Петербурга отказались рассматривать законопроект о снижение тарифов на ЖКУ

Депутаты Петербурга отказались рассматривать законопроект о снижение тарифов на ЖКУ
Фото: assembly.spb.ru

Парламентарии Северной столицы отказались выносить на обсуждение законопроект депутата «Справедливой России» Надежды Тихоновой о снижении тарифов оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Законодательная инициатива Тихоновой подразумевала снижение максимального уровня оплаты «коммуналки» с 14% до 10% от общего дохода семьи. В свою очередь, представитель губернатора на заседании Юрий Шестериков предложил исключить этот вопрос из повестки. Его поддержали 32 депутата.

Отметим, что законопроект члена «Справедливой России» оговаривал снижение реальных доходов жителей Санкт-Петербурга. В связи с этим Надежда Тихонова сочла необходимым снижение максимальных тарифов на оплату ЖКУ до 10% в пределах регионального стандарта от совокупного дохода семьи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тарифы на коммунальные услуги в июле 2021 года могут повысить на 3,3%.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Депутаты ЗакСа жилищно-коммунальные платежи законодательное собрание законопроект новости спб снижение тарифов


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Песков прокомментировал роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе
В России предложили продлить новогодние каникулы до 24 января
В Москве появились гробы с прозрачными крышками для жертв COVID-19
Чешская разведка предупреждает об угрозе третьей мировой войны
Пять лет колонии дали пьяному водителю за смертельное ДТП на Приморском шоссе
Самые популярные слова 2020 года. «Ковидный» словарь от Gazeta.SPb.ru
Эргашев: до конца года Петербург закупит более 270 аппаратов ИВЛ
Эргашев: в Петербурге осталось 7% свободных коек для пациентов с коронавирусом