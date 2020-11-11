Депутаты Петербурга отказались рассматривать законопроект о снижение тарифов на ЖКУ

Парламентарии Северной столицы отказались выносить на обсуждение законопроект депутата «Справедливой России» Надежды Тихоновой о снижении тарифов оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Законодательная инициатива Тихоновой подразумевала снижение максимального уровня оплаты «коммуналки» с 14% до 10% от общего дохода семьи. В свою очередь, представитель губернатора на заседании Юрий Шестериков предложил исключить этот вопрос из повестки. Его поддержали 32 депутата.

Отметим, что законопроект члена «Справедливой России» оговаривал снижение реальных доходов жителей Санкт-Петербурга. В связи с этим Надежда Тихонова сочла необходимым снижение максимальных тарифов на оплату ЖКУ до 10% в пределах регионального стандарта от совокупного дохода семьи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тарифы на коммунальные услуги в июле 2021 года могут повысить на 3,3%.