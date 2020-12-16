На Советской прохожий обнаружил изрезанный труп и 5 ножей

На Советской прохожий обнаружил изрезанный труп и 5 ножей
Тело нашли у входа в подвал. Фото: Гугл карты

В Центральном районе Петербурга полицейские расследуют убийство мужчины. Задержан подозреваемый в преступлении.

Трагический инцидент произошел во вторник, 15 декабря. В отдел полиции обратился прохожий, который рассказал об обнаружении трупа с ножевыми ранениями у дома №5 по Советской улице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские выяснили, что у подвала находился труп 40-летнего жителя Калининградской области. Ранения зафиксированы в области шеи и грудной клетки.

С месте происшествия изъяты 5 ножей, бутылка, посуда и подвесной замок. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На следующий день стражи порядка задержали подозреваемую в преступлении. 35-летнюю женщину поймали на Маяковской улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино полицейские задержали подозреваемых в убийстве бывшего военного из ДНР.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб полиция убийство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
После «минирования» дома на Просвещения могут возбудить дело
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 35 593 человека
Новые тарифы и взносы на капремонт: что значительно может утяжелить ...
Мужчина схватился за нож, решая конфликт из-за парковки в Мурино
В Ленобласти возбудили дело после ограбления священника
Петербургских родителей сбивают с толку фейки о продлении школьных каникул
«Сотрудница пенсионного фонда» вынесла из квартиры пожилого ...
На Советской прохожий обнаружил изрезанный труп и 5 ножей