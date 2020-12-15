Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего военного из ДНР в Мурино

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего военного из ДНР в Мурино
Полицейские задержали троих подозреваемых. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во Всеволожском районе Ленобласти по факту обнаружения тела в квартире возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали двух подозреваемых в преступлении.

Трагический инцидент произошел в воскресенье, 13 декабря, в Мурино. В одной из квартир жилого дома было обнаружено тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Дело возбудили по факту убийства.

Как сообщили в Следственном комитете по области, в ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали двух подозреваемых в преступлении. Их поместили под арест.

В настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные действия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что погибшим оказался 37-летний мужчина. Стало также известно, что он был наёмником «первой разведроты армии ДНР» в 2014-2015 годах.

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