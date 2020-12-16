Мужчина схватился за нож, решая конфликт из-за парковки в Мурино

В Мурино местный житель стал фигурантом уголовного дела после конфликта из-за парковки в неположенном месте.

Инцидент произошел в понедельник, 14 декабря, у станции метро «Девяткино». В отдел полиции обратился 18-летний житель. Он рассказал, что в ходе словесного конфликта мужчина начал размахивать ножом и попытался нанести ему удар по голове, но повредил только руку.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, прибывшие полицейские задержали на месте 48-летнего неработающего мужчину, который уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.

По факту хулиганства возбудили уголовное дело. Подозреваемому назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино ночью местный житель стащил с клумбы растущую елку.