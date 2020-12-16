«Зенит» сыграет со «Спартаком» в Петербурге

&#171;Зенит&#187; сыграет со &#171;Спартаком&#187; в Петербурге
Болельщики с нетерпением ждут результатов матча. Фото: ФК "Зенит"

Матч называют одной из важнейших битв 2020 года.

В Санкт-Петербурге сегодня, 16 декабря, состоится встреча «Зенита» и «Спартака». Матч пройдет в рамках Российской премьер-лиги на «Газпром Арене».

Известно, что на стадион смогут пройти только обладатели абонементов в вип-ложи «сине-бело-голубых», так как посещение спортивных мероприятий под запретом. За «Спартак» не сможет сыграть Александр Кокорин, который получил травму.

Стоит отметить, что в последнее время московскую команду преследуют неудачи. За спиной поражения от «Урала» и «Сочи», а также 1:1 в матче с «Динамо».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в «Фиорентине» назвали нападающего «Спартака» Кокорина фантастическим игроком. Он отметил, что за игроком пристально следят большие команды итальянского чемпионата.

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