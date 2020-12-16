Суд не поменял своего отношения к делу об уколе на миллион: петербурженка настаивала на покупке препарата

Врачи заверили, что нет необходимости приобретать дорогостоящий препарат.

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений решение Куйбышевского суда по делу об уколе на миллион для маленького ребенка. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Обеспокоенная мать маленького мальчика настаивала на том, чтобы комитет по здравоохранению выделил средства на покупку препарата Zolgensma. В Петербурге в связи с этим провели консилиум врачей, в ходе которого было отмечено, что малышу помогают аналоги лекарства и сейчас тактику лечения менять нельзя. Суд установил, что препарат Zolgensma был актуален в феврале и апреле, а сейчас нет смысла в его покупке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженке отказали в покупке дорогого препарата для ребенка. Укол нужно было сделать до того, как мальчику исполнится два года. День рождения у него был в сентябре 2020 года.